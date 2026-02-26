Беллуччи обыграл Давидович-Фокину во втором круге турнира в Акапулько
110-я ракетка мира итальянский теннисист Маттия Беллуччи вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Во втором круге он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (14-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 07:00 МСК
110
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
14
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Беллуччи 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Давидович-Фокины два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
В четвертьфинале соревнований Беллуччи сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо (28-й в рейтинге).
