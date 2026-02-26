Беллуччи обыграл Давидович-Фокину во втором круге турнира в Акапулько

110-я ракетка мира итальянский теннисист Маттия Беллуччи вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Во втором круге он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (14-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Беллуччи 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Давидович-Фокины два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В четвертьфинале соревнований Беллуччи сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо (28-й в рейтинге).