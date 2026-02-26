Скидки
Маттия Беллуччи — Алехандро Давидович-Фокина: результат матча 26 февраля, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Акапулько

Беллуччи обыграл Давидович-Фокину во втором круге турнира в Акапулько
Комментарии

110-я ракетка мира итальянский теннисист Маттия Беллуччи вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Во втором круге он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (14-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 07:00 МСК
Маттия Беллуччи
110
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Алехандро Давидович-Фокина
14
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Беллуччи 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Давидович-Фокины два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В четвертьфинале соревнований Беллуччи сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо (28-й в рейтинге).

Календарь турнира в Акапулько
Сетка турнира в Акапулько
