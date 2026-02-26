Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, в Дубае (ОАЭ) пройдут четвертьфинальные матчи на турнире категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500 в Дубае (ОАЭ). 1/4 финала. Расписание матчей 26 февраля (время — московское):

13:00 — Даниил Медведев (Россия, 3) — Дженсон Бруксби (США).

15:00 — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Иржи Легечка (Чехия, 8).

18:00 — Андрей Рублёв (Россия, 5) — Артур Риндеркнеш (Франция).

19:30 — Якуб Меншик (Чехия, 6) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.