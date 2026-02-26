Даниил Медведев — Дженсон Бруксби: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Дубае

Сегодня, 26 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В четвертьфинале встретятся чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель США Дженсон Бруксби, занимающий 49-ю строчку в мировом рейтинге.

Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Дженсона Бруксби.

Медведев ведёт 1-0 по личным встречам. Он обыграл Бруксби в 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами в 2022 году со счётом 7:5, 6:1.

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.