Даниил Медведев — Дженсон Бруксби: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Дубае

Комментарии

Сегодня, 26 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В четвертьфинале встретятся чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель США Дженсон Бруксби, занимающий 49-ю строчку в мировом рейтинге.

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 13:00 МСК
11
Россия
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
49
США
Д. Бруксби

Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Дженсона Бруксби.

Медведев ведёт 1-0 по личным встречам. Он обыграл Бруксби в 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами в 2022 году со счётом 7:5, 6:1.

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
