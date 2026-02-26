Даниил Медведев — Дженсон Бруксби: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Дубае
Сегодня, 26 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В четвертьфинале встретятся чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель США Дженсон Бруксби, занимающий 49-ю строчку в мировом рейтинге.
Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 13:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
49
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Дженсона Бруксби.
Медведев ведёт 1-0 по личным встречам. Он обыграл Бруксби в 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами в 2022 году со счётом 7:5, 6:1.
Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.
