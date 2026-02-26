Скидки
Кецманович — о победе над Зверевым: в ключевые моменты я действовал более агрессивно

84-я ракетка мира сербский теннисист Миомир Кецманович прокомментировал победу над четвёртым номером рейтинга немцем Александром Зверевым на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 03:15 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 6 4
6 		6 3 7 7
         
Миомир Кецманович
84
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

«Это потрясающее ощущение, особенно потому, что последние пару лет были непростыми. Я рад, что наконец-то что-то складывается в мою пользу.

Думаю, в ключевые моменты я действовал более агрессивно. Я подавал намного лучше, чем обычно, так что рад, что сегодня всё прошло хорошо. Очевидно, он был явным фаворитом, поэтому на мне не было давления, но всё равно нужно играть хорошо в решающие моменты, доводить матч до победы, и, к счастью, всё сложилось в мою пользу», – приводит слова Кецмановича пресс-служба АТР.

В четвертьфинале турнира в Акапулько Кецманович сыграет с французом Теренсом Атманом.

