Кецманович — о победе над Зверевым: в ключевые моменты я действовал более агрессивно

84-я ракетка мира сербский теннисист Миомир Кецманович прокомментировал победу над четвёртым номером рейтинга немцем Александром Зверевым на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 4
|
|6 3
|7 7
«Это потрясающее ощущение, особенно потому, что последние пару лет были непростыми. Я рад, что наконец-то что-то складывается в мою пользу.
Думаю, в ключевые моменты я действовал более агрессивно. Я подавал намного лучше, чем обычно, так что рад, что сегодня всё прошло хорошо. Очевидно, он был явным фаворитом, поэтому на мне не было давления, но всё равно нужно играть хорошо в решающие моменты, доводить матч до победы, и, к счастью, всё сложилось в мою пользу», – приводит слова Кецмановича пресс-служба АТР.
В четвертьфинале турнира в Акапулько Кецманович сыграет с французом Теренсом Атманом.
