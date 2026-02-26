Вашеро обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

27-я ракетка мира монегасский теннисист Валантен Вашеро вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Во втором круге соревнований он обыграл француза Гаэля Монфиса (170-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Вашеро восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Монфиса пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале соревнований в Акапулько Вашеро сыграет с американским теннисистом Брендоном Накашимой, который занимает 29-ю строчку мирового рейтинга.