Вашеро обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
27-я ракетка мира монегасский теннисист Валантен Вашеро вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Во втором круге соревнований он обыграл француза Гаэля Монфиса (170-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 08:45 МСК
27
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
170
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Вашеро восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Монфиса пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале соревнований в Акапулько Вашеро сыграет с американским теннисистом Брендоном Накашимой, который занимает 29-ю строчку мирового рейтинга.
