Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валантен Вашеро — Гаэль Монфис: результат матча 26 февраля, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Акапулько

Вашеро обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Комментарии

27-я ракетка мира монегасский теннисист Валантен Вашеро вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Во втором круге соревнований он обыграл француза Гаэля Монфиса (170-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 08:45 МСК
Валантен Вашеро
27
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Гаэль Монфис
170
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Вашеро восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Монфиса пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале соревнований в Акапулько Вашеро сыграет с американским теннисистом Брендоном Накашимой, который занимает 29-ю строчку мирового рейтинга.

Календарь турнира в Акапулько
Сетка турнира в Акапулько
Материалы по теме
Медведев рвётся в 1/2 финала «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Медведев рвётся в 1/2 финала «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android