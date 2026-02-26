Стефанос Циципас раскрыл причину, по которой он никогда не играл в Южной Америке

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, почему он никогда не выступал на турнирах в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

«Правда в том, что мне никогда не поступали хорошие предложения играть в этом туре. В конце концов, когда финансовый разрыв настолько велик, у тебя нет другого выбора, кроме как продолжать делать ставки на то, что может поддержать твою карьеру. Конечно, я бы очень хотел там играть, всегда мечтал побывать в Южной Америке. Часто слышал, что там есть много замечательного.

Должен быть искренним и честным: с экономической точки зрения, я думаю, понятно, почему я выбираю другие места для проведения турниров в феврале, а не поездки в Южную Америку. Полагаю, все игроки в раздевалке выбирают турниры, исходя из этих гарантий; так устроен теннис.

Южная Америка никогда не предлагала мне достаточно выгодных условий, чтобы всерьёз рассматривать этот вариант. Ближний Восток всегда был для меня намного лучше с точки зрения гонораров и выступлений. Есть ещё и тур по Европе в закрытых помещениях, который также предоставлял мне значительные финансовые стимулы. В конечном итоге, это имеет решающее значение», — приводит слова Циципаса Clay.