«Двигаюсь в правильном направлении». Медведев — о победе над Вавринкой
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-500 в Дубае над швейцарцем Стэном Вавринкой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:05 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
99
Стэн Вавринка
С. Вавринка
«Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. Уже провёл два хороших матча в Дубае. Убедительные по счёту, а это иногда даже важнее. У меня есть больше времени психологически подготовиться к следующему раунду, и я с нетерпением его жду», – приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Даниил Медведев поспорит с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.
