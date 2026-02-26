«Двигаюсь в правильном направлении». Медведев — о победе над Вавринкой

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-500 в Дубае над швейцарцем Стэном Вавринкой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

«Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. Уже провёл два хороших матча в Дубае. Убедительные по счёту, а это иногда даже важнее. У меня есть больше времени психологически подготовиться к следующему раунду, и я с нетерпением его жду», – приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Даниил Медведев поспорит с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.