«Двигаюсь в правильном направлении». Медведев — о победе над Вавринкой

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-500 в Дубае над швейцарцем Стэном Вавринкой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. Уже провёл два хороших матча в Дубае. Убедительные по счёту, а это иногда даже важнее. У меня есть больше времени психологически подготовиться к следующему раунду, и я с нетерпением его жду», – приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Даниил Медведев поспорит с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.

