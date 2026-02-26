Вавринка назвал главных фаворитов турнира АТР-500 в Дубае

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 99-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка назвал фаворитов турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

«Конечно, Даниил Медведев, ещё Феликс Оже-Альяссим — одни из фаворитов. Думаю, и у Иржи Легечки тоже возможны отличные матчи с точки зрения качества тенниса. Честно говоря, я не могу выбрать кого-то одного.

Во многом всё будет зависеть от того, кто с кем сыграет дальше», – приводит слова Вавринки The Tennis Gazette.

41-летний Вавринка уступил в матче второго круга турнира в Дубае российскому теннисисту Даниил Медведеву со счётом 2:6, 3:6. Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас.