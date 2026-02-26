Рублёв — о матчах с Алькарасом: нельзя выходить на корт с мыслью, что он непобедим

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв поделился мнением о текущей форме семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса.

– Вы из тех, кто считает, что Алькарас сейчас непобедим?

– Думаю, этот вопрос скорее к нему, потому что именно он выигрывает матчи. Моё ощущение — я хочу его победить. И хочу быть достаточно конкурентоспособным, чтобы выигрывать титулы. Нельзя выходить на корт с мыслью, что он непобедим. Нужно уважать Карлоса и любого другого соперника, но при этом верить в себя и думать, что можешь победить. Если ты в это не веришь, лучше вообще не выходить на корт, – приводит слова Рублёва Marca.

Ранее Рублёв проиграл Алькарасу в полуфинале турнира АТР-500 в Дохе (Катар) со счётом 6:7 (3:7), 4:6.