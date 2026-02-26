«Главное — смотреть на себя». Вавринка — о доминировании Алькараса и Синнера в ATP-туре

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 99-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о доминировании лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса и второй ракетки мира итальянца Янника Синнера в ATP-туре.

«Конечно, Янник и Карлос сейчас на другом уровне. Но в будущем возможности появятся – у игроков они всегда будут. Для меня главное – смотреть на себя, на то, где можно прибавить и как, на то, что ты можешь сделать, чтобы улучшить физическую форму, сам теннис. И не смотреть на то, кем надо стать, чтобы обыграть того парня.

В конце концов, ты не каждый матч встречаешься с топ-игроком. Так что важнее всего то, как ты играешь на протяжении года, и то, как ты собираешься играть остальные матчи. Конечно, играть с двумя такими теннисистами, как они – сложный вызов. Они сильно впереди с точки зрения игры и физической формы, и они выигрывают крупные титулы», — приводит слова Вавринки Tennis.com.