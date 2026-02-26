Скидки
«Возможно, накопилась усталость». Кузнецова — о поражении Хачанова на турнире в Дубае

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение 16-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира ATP-500 в Дубае.

«Жаль, не увидим мы четвертьфинал Даниил Медведев – Хачанов. Мне показалось, что Карен был немного тяжеловат в передвижении по корту, подача работала, но её одной оказалось мало. Возможно, накопилась усталость за три игровых недели подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Во втором круге в Дубае Хачанов уступил американку Дженсону Бруксби со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

