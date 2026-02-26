«Я многому научился». Андрей Рублёв — о матче с Алькарасом в Дохе

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он сделал для себя после полуфинального матча турнира в Дохе (Катар) с испанцем Карлосом Алькарасом. Рублёв проиграл встречу со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

– На прошлой неделе в Дохе вы говорили, что полуфинал с Карлосом Алькарасом покажет, где вы на самом деле находитесь по отношению к первому номеру мира. Какие выводы вы сделали?

– Я многому научился. Во-первых, я понял, что нахожусь на правильном пути. Это первый матч, в котором я почувствовал себя конкурентоспособным в игре с ним на задней линии. В предыдущих встречах, включая ту, что я выиграл в Мадриде, или когда взял у него сет, это происходило скорее потому, что Карлос играл плохо или потому, что я временами играл очень хорошо.

Матч в Дохе был совершенно другим. Да, он играл хорошо, не делая ничего невероятного, но я смог на равных бороться с ним на задней линии. Я чувствовал, что выдерживаю его темп, мощь, интенсивность. И это первый раз, когда я ощутил это, имея по ту сторону сетки Карлоса Алькараса. В прошлых матчах, если розыгрыш не заканчивался на третьем или четвёртом ударе, у меня не было никаких шансов. Я не выдерживал ни его ритма, ни интенсивности, а в Катаре всё было иначе. Раньше мне помогала только тактика сыграть навылет, потому что если мы входили в длинный розыгрыш, он полностью контролировал ситуацию. В последнем полуфинале я почувствовал, что нет необходимости играть так быстро и что могу выдерживать длинные розыгрыши. А чтобы его обыграть, всё решают детали, которые он делает лучше меня, – приводит слова Рублёва Marca.