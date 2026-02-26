Скидки
Медведев – лидер по количеству четвертьфиналов среди игроков, рождённых после 1990 года

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал лидеров по количеству выходов в четвертьфиналы среди игроков, рождённых после 1990-го года. В среду, 26 февраля, россиянин вsitk в 1/4 финала на турнире ATP-500 в Дубае, обыграв швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3).

Для Медведева это 71-й четвертьфинал в карьере. Далее по этому показателю идут болгарин Григор Димитров (70), Андрей Рублёв (63) и Александр Зверев (62).

За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Даниил Медведев поспорит с американским теннисистом Дженсоном Бруксби. Матч пройдёт сегодня, 26 февраля, в 13:00 мск.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
