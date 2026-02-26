Скидки
Рублёв — о работе с Сафиным: воспринимаю его как тренера и человека, которого уважаю

Рублёв — о работе с Сафиным: воспринимаю его как тренера и человека, которого уважаю
Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв поделился впечатлениями о работе с Маратом Сафиным, отметив, что в юниорском возрасте даже не думал о таком сотрудничестве.

– Ваш кумир детства, Марат Сафин, сейчас ваш тренер вместе с Фернандо Висенте.
– Если бы мне сказали это, когда я был юниором и Марат был моим кумиром, я бы просто взорвался от эмоций. Это было бы невероятное ощущение. Конечно, сегодня я воспринимаю его как тренера и человека, которого уважаю и который мне нравится, потому что он хороший и благородный человек.

– Какой лучший совет вам дал Сафин?
– Он дал мне много советов. Лучший из них: отправляйся в путь, не заботясь ни о чём другом, – приводит слова Рублёва Marca.

