Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае, разгромив Дженсона Бруксби
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале он обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.
Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 13:15 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
49
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бруксби ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в финал соревнования в Дубае Медведев поспорит с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
14:12
-
13:16
-
13:14
-
12:47
-
12:29
-
12:04
-
11:30
-
11:20
-
10:43
-
10:41
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:43
-
09:18
-
09:13
-
08:30
-
07:00
-
05:55
-
05:13
-
04:46
-
02:32
-
00:35
-
00:13
- 25 февраля 2026
-
23:54
-
23:38
-
23:28
-
22:47
-
21:04
-
20:36
-
20:35
-
20:11
-
19:32
-
18:59
-
18:22