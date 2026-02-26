«С приёмом не ладилось». Хачанов высказался о поражении во втором круге турнира в Дубае

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение во втором круге турнира ATP-500 в Дубае. Россиянин уступил американцу Дженсону Бруксби (49-й в рейтинге) со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

— Что сыграло решающую роль?

— Честно говоря, даже, наверное, со вчерашним матчем, вот именно с приёмом, в первом сейте были не то чтобы проблемы, никак не мог найти, как лучше принять, сильнее, слабее, просто попасть в корт, отойти. Потом как бы нашёл во втором-третьем сете. А вот сегодня то же самое. Мне показалось, что вот на приёме не так много мячей выиграл, так скажем.

Опять же, другой соперник, другая игра, но вот с приёмом не ладилось. А так как бы по игре, честно говоря, может быть, на процентов, не знаю, пять чуть-чуть более как-то уставший, чуть, может быть, менее быстро реагировал. Опять же, мы говорим о каких-то маленьких нюансах, потому что по сути-то матч был равный, и всё равно мог и выиграть первый сет, где были шансы на тайбрейке. Во втором сете вёл 30:0 в том гейме, который в итоге меня, единственную подачу за два дня, которую я проиграл, это, по сути, сегодня. Поэтому Можно много анализировать, но вот прямо какие-то там мелочи, нюансы, вот где мог быть сегодня лучше по сути, — сказал Хачанов в интервью «Больше!».