Теннис

Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Дубае

Комментарии

Сегодня, 26 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В четвертьфинальном матче сразятся 18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Франции Артур Риндеркнеш, занимающий в рейтинге ATP 31-е место.

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Артур Риндеркнеш
31
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Начало встречи запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Артуром Риндеркнешем.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рублёва. Он обыграл Риндеркнеша в 2023 году в третьем круге US Open (3:6, 6:3, 6:1, 7:5), а в 2024-м победил в третьем раунде Вашингтона (7:6 (7:4), 6:4) и во втором круге US Open (4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2).

