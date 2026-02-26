Скидки
Хачанов — о Бруксби: очень неприятный соперник, такой червь, который всё время въедается

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как можно подготовиться к матчу против такого игрока, как Дженсон Бруксби (49-й в рейтинге). Россиянин проиграл американцу во втором круге турнира в Дубае со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

«Честно, он очень неприятный соперник, он такой как червь, можно сказать, который всё время въедается в тебя, всё время возвращает все мячи и вообще с какими-то странными траекториями, ударами. Надо отдать ему должное, он правда очень необычный теннисист, у него скорость и вообще траектория, то есть летят по-другому, чем у других теннисистов.

Понимал, что будет непросто, надо будет добегать больше, надо будет терпеть больше. И вот как раз, наверное, я говорю, в физических составляющих, в скорости, наверное, процентов на пять был чуть медленнее, а может, чуть более уставший после последних матчей. У меня все матчи были в трёх сетах, хотелось бы выигрывать чуть попроще. Думаю, что вот этого как раз чуть-чуть и не хватило. Где-то, может быть, чуть больше терпения, потому что с ним не получается играть в два удара, он тебе обычных мячей и ошибок вообще не даёт", — сказал Хачанов в интервью «Больше!».

