Осака назвала теннисисток прошлого, с которыми хотела бы сыграть

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, с кем из игроков прошлого ей бы хотелось сыграть.

«Я начала играть в теннис, когда мне было три года, а профессионалом, думаю, стала в 16 или 17 лет. Думаю, все вдохновлялись Сереной и Винус Уильямс. Хотят они этого или нет, они определённо сильно изменили теннис. И я считаю, что мне повезло играть с обеими.

Оглядываясь назад, есть несколько игроков, на которых я равнялась и с которыми хотелось бы сыграть, например, Ли На или Елена Дементьева. Мне также нравилась некоторая драматичность Елены Янкович, – приводит слова Осаки The Tennis Gazette.