Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака назвала теннисисток прошлого, с которыми хотела бы сыграть

Осака назвала теннисисток прошлого, с которыми хотела бы сыграть
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, с кем из игроков прошлого ей бы хотелось сыграть.

«Я начала играть в теннис, когда мне было три года, а профессионалом, думаю, стала в 16 или 17 лет. Думаю, все вдохновлялись Сереной и Винус Уильямс. Хотят они этого или нет, они определённо сильно изменили теннис. И я считаю, что мне повезло играть с обеими.

Оглядываясь назад, есть несколько игроков, на которых я равнялась и с которыми хотелось бы сыграть, например, Ли На или Елена Дементьева. Мне также нравилась некоторая драматичность Елены Янкович, – приводит слова Осаки The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Призовой фонд Индиан-Уэллса урезали впервые за 23 года. А женщин и мужчин снова уравняли
Призовой фонд Индиан-Уэллса урезали впервые за 23 года. А женщин и мужчин снова уравняли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android