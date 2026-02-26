Скидки
Осака — о Джоковиче: он показал пример, как понимать тело и работать над восстановлением

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась, какое влияние оказал сербский теннисист Новак Джокович на современных теннисистов в плане работы со своим телом и спортивного долголетия.

«Сейчас игрокам, очевидно, что всё сильнее и быстрее, думаю, люди стали относиться к спорту гораздо серьёзнее. В прежние времена некоторым спортсменам удавалось что-то себе позволять просто потому, что они были достаточно атлетичны. Сейчас каждый понимает уровень своей физической подготовки. Честно говоря, считаю, это связано с Новаком Джоковичем. Он во многом показал пример, как понимать своё тело и работать над восстановлением.

Он потрясающий. Недавно дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, при этом всё ещё борется и побеждает», – приводит слова Осаки The Tennis Gazette.

