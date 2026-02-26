На турнире WTA-250 в Остине появилась «комната ярости» для теннисисток

Организаторы теннисного турнира категории WTA-250 в Остине (США) представили «комнату ярости» для игроков. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Представляем первую в своём роде комнату ярости на ATX Open — место, где игроки могут в приватной, безопасной обстановке без камер выразить свою досаду или эмоции», — сообщает пресс-служба турнира.

В комнате висят таблички с ободряющими и успокаивающими надписями: «Не улыбайся», «У тебя всё получится», «Сосчитай до трёх», «Воспользуйся шансом», а также рисунок сломанной ракетки.

Напомним, на Australian Open американке Кори Гауфф не понравилось, что после её поражения от Элины Свитолиной в четвертьфинале на камеры попал момент, когда она разбивала ракетку в подтрибунном помещении.