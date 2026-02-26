«Величайшие спортсмены мыслят иначе». Петкович — о возможном возвращении Серены Уильямс

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о возможном возвращении на корт 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, сравнив его с возвращением к соревнованиям горнолыжницы Линдси Вонн.

«Думаю, она заслужила право делать всё, что хочет. Если после одного матча она решит, что это не для неё, она вправе поступить так, как считает нужным. Если она решит: «Возможно, у меня всё-таки есть шанс добиться чего-то большего», вспоминается Линдси Вонн и то, как она, несмотря на разрыв крестообразных связок, решила спустя неделю выступить на зимних Олимпийских играх. Всё прошло не лучшим образом, но важно само решение.

Такие величайшие спортсмены мыслят иначе. Без них человечество не было бы там, где оно находится сегодня. Поэтому я желаю ей больше сил ей. Надеюсь, она вернётся», – приводит слова Петкович Eurosport de.