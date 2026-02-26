Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Величайшие спортсмены мыслят иначе». Петкович — о возможном возвращении Серены Уильямс

«Величайшие спортсмены мыслят иначе». Петкович — о возможном возвращении Серены Уильямс
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о возможном возвращении на корт 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, сравнив его с возвращением к соревнованиям горнолыжницы Линдси Вонн.

«Думаю, она заслужила право делать всё, что хочет. Если после одного матча она решит, что это не для неё, она вправе поступить так, как считает нужным. Если она решит: «Возможно, у меня всё-таки есть шанс добиться чего-то большего», вспоминается Линдси Вонн и то, как она, несмотря на разрыв крестообразных связок, решила спустя неделю выступить на зимних Олимпийских играх. Всё прошло не лучшим образом, но важно само решение.

Такие величайшие спортсмены мыслят иначе. Без них человечество не было бы там, где оно находится сегодня. Поэтому я желаю ей больше сил ей. Надеюсь, она вернётся», – приводит слова Петкович Eurosport de.

Материалы по теме
Когда Серена Уильямс вернётся в тур? Американка сможет сделать это уже в Индиан-Уэллсе
Когда Серена Уильямс вернётся в тур? Американка сможет сделать это уже в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android