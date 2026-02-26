Скидки
Феликс Оже-Альяссим — Иржи Легечка, результат матча 26 февраля 2026, счет 2:0, 1/4 финала в Дубае

Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, где сыграет с Медведевым
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В 1/4 финала он обыграл соперника из Чехии Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 15:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Иржи Легечка
24
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча спортсменов продолжалась 1 час 52 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки семь эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с представителем России 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.

