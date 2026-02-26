Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, где сыграет с Медведевым
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В 1/4 финала он обыграл соперника из Чехии Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 15:15 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
24
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча спортсменов продолжалась 1 час 52 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки семь эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с представителем России 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.
