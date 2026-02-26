Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мама Рублёва высказалась о просьбе организаторов турнира в Дубае убрать флаг РФ с трибун

Мама Рублёва высказалась о просьбе организаторов турнира в Дубае убрать флаг РФ с трибун
Комментарии

Мама Андрея Рублёва Марина Марьенко отреагировала на ситуацию с юным болельщиком на матче её сына в Дубае (ОАЭ). Ребёнка с плакатом, на котором был изображён триколор РФ, заставили убрать флаг.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 3
         
Уго Умбер
37
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи — не время. Когда-нибудь потом можно будет высказать претензии, но не сейчас. Заставили и заставили», — приводит слова Марины Марьенко Mash на спорте.

Ранее 18-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел французского спортсмена Уго Умбера (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Материалы по теме
Рублёв рвётся в 1/2 финала Дубая! А Медведев сыграет там с первым номером посева. LIVE!
Live
Рублёв рвётся в 1/2 финала Дубая! А Медведев сыграет там с первым номером посева. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android