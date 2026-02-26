Мама Рублёва высказалась о просьбе организаторов турнира в Дубае убрать флаг РФ с трибун
Мама Андрея Рублёва Марина Марьенко отреагировала на ситуацию с юным болельщиком на матче её сына в Дубае (ОАЭ). Ребёнка с плакатом, на котором был изображён триколор РФ, заставили убрать флаг.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 18:15 МСК
18
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|3
37
Уго Умбер
У. Умбер
«Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи — не время. Когда-нибудь потом можно будет высказать претензии, но не сейчас. Заставили и заставили», — приводит слова Марины Марьенко Mash на спорте.
Ранее 18-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел французского спортсмена Уго Умбера (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
