Мама Рублёва высказалась о просьбе организаторов турнира в Дубае убрать флаг РФ с трибун

Мама Андрея Рублёва Марина Марьенко отреагировала на ситуацию с юным болельщиком на матче её сына в Дубае (ОАЭ). Ребёнка с плакатом, на котором был изображён триколор РФ, заставили убрать флаг.

«Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи — не время. Когда-нибудь потом можно будет высказать претензии, но не сейчас. Заставили и заставили», — приводит слова Марины Марьенко Mash на спорте.

Ранее 18-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел французского спортсмена Уго Умбера (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.