«У нас очень разные стили». Оже-Альяссим — о матче с Медведевым в Дубае

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал предстоящий матч с Даниилом Медведевым на турнире категории ATP-500 в Дубае.

«У нас очень разные стили игры. Я попытаюсь играть первым номером, а он попытается заставить меня ошибаться. Посмотрим, у кого из нас получится реализовать план на игру. Он уже брал надо мной верх… Мне потребовалось семь или восемь раз, прежде чем я смог победить его», — сказал Оже-Альяссим после матча.

В 1/4 финала Оже-Альяссим обыграл соперника из Чехии Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.