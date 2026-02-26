«У нас очень разные стили». Оже-Альяссим — о матче с Медведевым в Дубае
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал предстоящий матч с Даниилом Медведевым на турнире категории ATP-500 в Дубае.
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
|1
|2
|3
|
|
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«У нас очень разные стили игры. Я попытаюсь играть первым номером, а он попытается заставить меня ошибаться. Посмотрим, у кого из нас получится реализовать план на игру. Он уже брал надо мной верх… Мне потребовалось семь или восемь раз, прежде чем я смог победить его», — сказал Оже-Альяссим после матча.
В 1/4 финала Оже-Альяссим обыграл соперника из Чехии Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
