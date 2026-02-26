Андрей Рублёв уверенно вышел в полуфинал «пятисотника» в Дубае, обыграв Риндеркнеша

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут. За это время Рублёв сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Риндеркнеша семь подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале соревнований в Дубае Андрей Рублёв сыграет с победителем пары Якуб Меншик (Чехия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Эта встреча также состоится сегодня, 26 февраля.