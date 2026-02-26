Андрей Рублёв стал пятым игроком, одержавшим на турнире в Дубае не менее 20 побед

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв одержал 20-ю победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Сегодня, 26 февраля, Рублёв вышел в четвертьфинал соревнований, в двух сетах обыграв представителя Франции Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Больше Рублёва побед на турнире в Дубае одержали лишь четыре игрока — Роджер Федерер (53), Новак Джокович (47), Томаш Бердых (24) и Михаил Южный (21).

В полуфинале соревнований в Дубае Андрей Рублёв сыграет с победителем пары Якуб Меншик (Чехия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Эта встреча также состоится сегодня, 26 февраля.