Андрей Рублёв стал пятым игроком, одержавшим на турнире в Дубае не менее 20 побед
Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв одержал 20-ю победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 18:15 МСК
18
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
31
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Сегодня, 26 февраля, Рублёв вышел в четвертьфинал соревнований, в двух сетах обыграв представителя Франции Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Больше Рублёва побед на турнире в Дубае одержали лишь четыре игрока — Роджер Федерер (53), Новак Джокович (47), Томаш Бердых (24) и Михаил Южный (21).
В полуфинале соревнований в Дубае Андрей Рублёв сыграет с победителем пары Якуб Меншик (Чехия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Эта встреча также состоится сегодня, 26 февраля.
