Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале он обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

«Чувствовал себя хорошо. Знал, что у него может быть проблема с плечом или локтем. Не уверен, но его первая подача, вероятно, была не такой хорошей, как обычно. Но всё равно нужно играть, всё равно нужно быть исполнительным. Он отличный боец. Я доволен тем, как я здесь играю, с нетерпением жду возможности сыграть в полуфинале», — сказал Медведев после матча.