Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале он обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 13:15 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Дженсон Бруксби
49
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

«Чувствовал себя хорошо. Знал, что у него может быть проблема с плечом или локтем. Не уверен, но его первая подача, вероятно, была не такой хорошей, как обычно. Но всё равно нужно играть, всё равно нужно быть исполнительным. Он отличный боец. Я доволен тем, как я здесь играю, с нетерпением жду возможности сыграть в полуфинале», — сказал Медведев после матча.

