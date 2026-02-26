Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале он обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 13:15 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
49
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
«Чувствовал себя хорошо. Знал, что у него может быть проблема с плечом или локтем. Не уверен, но его первая подача, вероятно, была не такой хорошей, как обычно. Но всё равно нужно играть, всё равно нужно быть исполнительным. Он отличный боец. Я доволен тем, как я здесь играю, с нетерпением жду возможности сыграть в полуфинале», — сказал Медведев после матча.
