Рублёв первым после Федерера и Джоковича вышел как минимум в пять полуфиналов в Дубае

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв стал третьим игроком, которому удалось не менее пяти раз выйти в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Он повторил достижения 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (10) и легендарного швейцарца Роджера Федерера (11).

Сегодня, 26 февраля, Рублёв вышел в полуфинал соревнований, в двух сетах обыграв представителя Франции Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Артур Риндеркнеш
31
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

В полуфинале соревнований в Дубае Андрей Рублёв сыграет с победителем пары Якуб Меншик (Чехия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Эта встреча также состоится сегодня, 26 февраля.

