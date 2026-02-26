Рублёв первым после Федерера и Джоковича вышел как минимум в пять полуфиналов в Дубае

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв стал третьим игроком, которому удалось не менее пяти раз выйти в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Он повторил достижения 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (10) и легендарного швейцарца Роджера Федерера (11).

Сегодня, 26 февраля, Рублёв вышел в полуфинал соревнований, в двух сетах обыграв представителя Франции Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

В полуфинале соревнований в Дубае Андрей Рублёв сыграет с победителем пары Якуб Меншик (Чехия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Эта встреча также состоится сегодня, 26 февраля.