Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Остине

88-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США). Во втором круге она проиграла американке Эшлин Крюгер (102-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Крюгер 10 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Остине Эшлин Крюгер сыграет с китаянкой Юань Юэ.