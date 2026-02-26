Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Остине
88-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США). Во втором круге она проиграла американке Эшлин Крюгер (102-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.
Остин. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 20:05 МСК
88
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
103
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Крюгер 10 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Остине Эшлин Крюгер сыграет с китаянкой Юань Юэ.
