Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова — Эшлин КРюгер, результат матча 26 февраля, счет 0:2, 2-й круг WTA-250 в Остине

Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Остине
Комментарии

88-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США). Во втором круге она проиграла американке Эшлин Крюгер (102-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Остин. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 20:05 МСК
Анастасия Захарова
88
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Эшлин Крюгер
103
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Крюгер 10 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Остине Эшлин Крюгер сыграет с китаянкой Юань Юэ.

Материалы по теме
Рублёв тоже победил в Дубае! Они с Медведевым в шаге от чисто российского финала
Рублёв тоже победил в Дубае! Они с Медведевым в шаге от чисто российского финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android