Якуб Меншик — Таллон Грикспор, результат матча 26 февраля 2026, счет 1:2, 1/4 финала ATP-500 в Дубае

Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, где сыграет с Рублёвым
25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/4 финала он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 19:50 МСК
Якуб Меншик
13
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Встреча теннисистов продлилась 1 час 42 минуты. За это время Грикспор сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Меншика 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В полуфинале турнира ATP-500 в Дубае Грикспор сыграет с россиянином 18-й ракеткой мира Андреем Рублёвым. Рублёв выиграл все три очных матча.

