Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, где сыграет с Рублёвым

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/4 финала он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 42 минуты. За это время Грикспор сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Меншика 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В полуфинале турнира ATP-500 в Дубае Грикспор сыграет с россиянином 18-й ракеткой мира Андреем Рублёвым. Рублёв выиграл все три очных матча.