Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, где сыграет с Рублёвым
Поделиться
25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/4 финала он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:2.
Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 19:50 МСК
13
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Встреча теннисистов продлилась 1 час 42 минуты. За это время Грикспор сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Меншика 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В полуфинале турнира ATP-500 в Дубае Грикспор сыграет с россиянином 18-й ракеткой мира Андреем Рублёвым. Рублёв выиграл все три очных матча.
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
22:59
-
22:39
-
21:58
-
21:44
-
20:51
-
20:32
-
19:59
-
19:31
-
18:55
-
17:50
-
17:16
-
16:33
-
16:08
-
16:05
-
15:38
-
15:30
-
15:00
-
14:54
-
14:12
-
13:16
-
13:14
-
12:47
-
12:29
-
12:04
-
11:30
-
11:20
-
10:43
-
10:41
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:43
-
09:18
-
09:13
-
08:30