Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: результаты матчей 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, в Дубае (ОАЭ) прошли четвертьфинальные матчи на турнире категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого игрового дня турнира.
Теннис. Турнир АТР-500 в Дубае (ОАЭ). 1/4 финала. Результаты матчей 26 февраля:
Даниил Медведев (Россия, 3) — Дженсон Бруксби (США) — 6:2, 6:1.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Иржи Легечка (Чехия, 8) — 6:3, 7:6.
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:2, 6:4.
Якуб Меншик (Чехия, 6) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 3:6, 6:3, 2:6.
Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.