Определились все полуфиналисты турнира категории АТР-500 в Дубае
Сегодня, 26 февраля, в Дубае (ОАЭ) прошли четвертьфинальные матчи на турнире категории АТР-500. Определились все участники полуфинальных поединков. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с игроками, которые продолжают борьбу за титул.
Теннис. Турнир АТР-500 в Дубае (ОАЭ). 1/2 финала:
- Даниил Медведев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас. Отметим, Рублёв первым после Роджера Федерера и Новака Джоковича вышел как минимум в пять полуфиналов в Дубае.
