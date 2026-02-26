«Овечкин посильнее будет». Даниил Медведев выбрал сильнейших спортсменов в разных видах

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сделал выбор между сильнейшими атлетами в разных видах спорта.
– Ландо Норрис или Макс Ферстаппен?
– Ферстаппен пока что.
– Леброн или Майкл Джордан?
– Ну, Леброн, я жил в его время, он набрал там больше всех очков. Я слышал про Джордана легенды и всё такое, смотрел с ним Space Jam, когда был маленьким, но я его игры не видел. Поэтому мне тяжело. Почему тогда не Абдул-Джаббар?
— Али или Тайсон?
– Ни одного не видел, пускай будет Али.
– Овечкин или Кросби?
– Ну Овечкин посильнее будет.
– Овечкин или Гретцки?
– Тоже Овечкин.
– Усэйн Болт или Майкл Фелпс?
– Невозможно ответить. Но пусть будет Фелпс, — сказал Медведев в эфире «Больше!»