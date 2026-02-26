«Овечкин посильнее будет». Даниил Медведев выбрал сильнейших спортсменов в разных видах

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сделал выбор между сильнейшими атлетами в разных видах спорта.

– Ландо Норрис или Макс Ферстаппен?

– Ферстаппен пока что.

– Леброн или Майкл Джордан?

– Ну, Леброн, я жил в его время, он набрал там больше всех очков. Я слышал про Джордана легенды и всё такое, смотрел с ним Space Jam, когда был маленьким, но я его игры не видел. Поэтому мне тяжело. Почему тогда не Абдул-Джаббар?

— Али или Тайсон?

– Ни одного не видел, пускай будет Али.

– Овечкин или Кросби?

– Ну Овечкин посильнее будет.

– Овечкин или Гретцки?

– Тоже Овечкин.

– Усэйн Болт или Майкл Фелпс?

– Невозможно ответить. Но пусть будет Фелпс, — сказал Медведев в эфире «Больше!»