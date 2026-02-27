Медведев: чтобы играть лучше, мне нужно от избавиться от разных мыслей

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предыдущем этапе своей карьеры.

«В моей карьере были моменты, когда я был лучше готов. Забавно, но тогда у меня было меньше опыта… Знаете, как говорят: «Новичкам везёт». Для меня всё было в новинку. Я просто играл так, как чувствовал, ни о чём особо не думал. Сейчас в голове стало гораздо больше мыслей. Иногда они помогают, но порой, чтобы играть лучше, мне нужно от них избавиться», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале он обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.