Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: чтобы играть лучше, мне нужно от избавиться от разных мыслей

Медведев: чтобы играть лучше, мне нужно от избавиться от разных мыслей
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предыдущем этапе своей карьеры.

«В моей карьере были моменты, когда я был лучше готов. Забавно, но тогда у меня было меньше опыта… Знаете, как говорят: «Новичкам везёт». Для меня всё было в новинку. Я просто играл так, как чувствовал, ни о чём особо не думал. Сейчас в голове стало гораздо больше мыслей. Иногда они помогают, но порой, чтобы играть лучше, мне нужно от них избавиться», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале он обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.

Материалы по теме
Рублёв тоже победил в Дубае! Они с Медведевым в шаге от чисто российского финала
Рублёв тоже победил в Дубае! Они с Медведевым в шаге от чисто российского финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android