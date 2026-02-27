Скидки
«Стало меньше болячек». Алина Чараева – о победе на турнире серии WTA-125

«Стало меньше болячек». Алина Чараева – о победе на турнире серии WTA-125
Комментарии

23-летняя россиянка Алина Чараева на прошлой неделе выиграла крупнейший турнир в карьере (WTA-125 в Мидленде), взошла на наивысшую для себя 138-ю строчку рейтинга и объяснила, с чем связаны её успехи в последнее время.

«Вообще, это первый [турнир] WTA, который я выиграла, хотя давно начала выступать в туре. Были, конечно, финалы на 100-тысячниках [категории W100], и титулы на 75-тысячниках [W75]. Но на уровне WTA всё по-другому ощущается: другая организация, тебя иначе воспринимают. И на моей уверенности эта победа, думаю, тоже скажется.

С чем связываю такие результаты? С тем, что у меня стало гораздо меньше травм, потому что за карьеру было большое количество разных болячек. Появилась такая последовательность, стабильность: я стала играть больше матчей подряд, стала увереннее. И тренировалась много», — поделилась Чараева в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с российской теннисисткой читайте на нашем сайте в пятницу, 27 февраля, в 10:00.

