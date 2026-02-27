Даниил Медведев уступает только двум теннисистам по количеству полуфиналов ATP с 2017 года

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в свой 68-й полуфинал на турнирах уровня ATP (включая ATP-NextGen), сообщает статистический оператор Opta. 26 февраля в матче 1/4 финала круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае с 49-м в мировом рейтинге американцем Дженсоном Бруксби посеянный третьим Медведев оформил разгромную победу со счётом 6:2, 6:1.
По данным Opta, с 2017 года, когда Даниил Медведев вышел в свой первый ATP-полуфинал в Ченнаи, только два теннисиста чаще достигали этой стадии — Александр Зверев (Германия) и Новак Джокович (Сербия).
В матче 1/2 финала турнира в Дубае Медведев сыграет с первым номером посева — восьмой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Видео: Как Даниил Медведев побеждал лучших
