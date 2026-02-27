Селехметьева и Захарова не смогли выйти в полуфинал турнира в Остине в парном разряде

Завершился матч 1/4 финала турнира в Остине в парном разряде, в котором российский дуэт Оксана Селехматьева и Анастасия Захарова уступил австралийско-американской паре Хантер Стром/Тейлор Таунсенд со счётом 2:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 53 минуты. За это время Селехматьева и Захарова допустили две двойные ошибки На счету их соперниц три подачи навылет и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Ранее Оксана Селехметьева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в одиночном разряде, обыграв на стадии 1/8 финала представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.