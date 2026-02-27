Теннисистка Чараева рассказала, как с помощью Кузнецовой попала в испанскую академию

138-я ракетка мира Алина Чараева поделилась тем, как бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова помогла ей переехать в испанскую академию.

«Я начала играть в теннис где-то в пять лет, в Самаре. Привели меня родители, потому что у них было много работы, а у меня было много энергии (улыбается). Так что они привели меня в теннисный клуб, где я сначала в группе тренировалась, мне понравилось, а потом начала работать с тренером, но не знаю, честно, если он ещё работает, мы давно не на связи.

И так потихоньку я сначала тренировалась в Самаре, затем год жила в Москве – лет в 13-14 примерно. Тренировалась с Еленой Александровной Лиховцевой на ЦСКА. Потом она меня отправила, так скажем, в Испанию. Они близкие подруги со Светой Кузнецовой, а Света работала с Карлосом [Мартинесом], с которым я сейчас тренируюсь», — поделилась Алина в интервью для «Чемпионата».

