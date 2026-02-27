Скидки
Жасмин Паолини — Присцилла Хон, результат матча 27 февраля 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-500 в Мериде

Жасмин Паолини вышла в 1/4 финала WTA-500 в Мериде, с «баранкой» обыграв Присциллу Хон
В ночь с 26 на 27 февраля мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч второго круга между седьмой ракеткой мира и первой сеяной Жасмин Паолини из Италии и 136-й в мировом рейтинге австралийкой Присциллой Хон. Встреча закончилась победой Паолини в двух сетах — 6:0, 6:2.

Мерида. 2-й круг
27 февраля 2026, пятница. 03:35 МСК
Жасмин Паолини
7
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Присцилла Хон
136
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Паолини ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Хон выполнила два эйса при пяти двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Жасмин Паолини встретится с 69-й ракеткой мира Кэти Бултер из Великобритании.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде
