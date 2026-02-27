Жасмин Паолини вышла в 1/4 финала WTA-500 в Мериде, с «баранкой» обыграв Присциллу Хон

В ночь с 26 на 27 февраля мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч второго круга между седьмой ракеткой мира и первой сеяной Жасмин Паолини из Италии и 136-й в мировом рейтинге австралийкой Присциллой Хон. Встреча закончилась победой Паолини в двух сетах — 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Паолини ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Хон выполнила два эйса при пяти двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Жасмин Паолини встретится с 69-й ракеткой мира Кэти Бултер из Великобритании.