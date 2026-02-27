Эмма Наварро уступила Чжан Шуай во втором круге WTA-500 в Мериде, где была посеяна второй
В ночь с 26 на 27 февраля мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч второго круга между 20-й ракеткой мира и второй сеяной Эммой Наварро из США и 86-й в мировом рейтинге китаянкой Чжан Шуай. Встреча закончилась победой Чжан Шуай в двух сетах — 6:4, 6:4.
Мерида. 2-й круг
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
86
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
20
Эмма Наварро
Э. Наварро
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Чжан Шуай один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Наварро выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и использовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных за матч.
В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Чжан Шуай встретится со 122-й ракеткой мира Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры.
