Эмма Наварро уступила Чжан Шуай во втором круге WTA-500 в Мериде, где была посеяна второй

В ночь с 26 на 27 февраля мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч второго круга между 20-й ракеткой мира и второй сеяной Эммой Наварро из США и 86-й в мировом рейтинге китаянкой Чжан Шуай. Встреча закончилась победой Чжан Шуай в двух сетах — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Чжан Шуай один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Наварро выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и использовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Чжан Шуай встретится со 122-й ракеткой мира Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры.