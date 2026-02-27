Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжан Шуай — Эмма Наварро, результат матча 27 февраля 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-500 в Мериде

Эмма Наварро уступила Чжан Шуай во втором круге WTA-500 в Мериде, где была посеяна второй
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч второго круга между 20-й ракеткой мира и второй сеяной Эммой Наварро из США и 86-й в мировом рейтинге китаянкой Чжан Шуай. Встреча закончилась победой Чжан Шуай в двух сетах — 6:4, 6:4.

Мерида. 2-й круг
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
Чжан Шуай
86
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Эмма Наварро
20
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Чжан Шуай один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Наварро выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и использовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Чжан Шуай встретится со 122-й ракеткой мира Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android