Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 27 февраля
Сегодня, 27 февраля, в Дубае (ОАЭ) пройдут четвертьфинальные матчи на турнире категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500 в Дубае (ОАЭ). 1/2 финала. Расписание матчей 27 февраля (время московское):

  • 16:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3);
  • 18:00. Андрей Рублёв (Россия, 5) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас, который в этом году проиграл уже в первом круге турнира.

