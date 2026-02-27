Скидки
Стали известны все участники полуфиналов турнира ATP-500 в Акапулько

Стали известны все участники полуфиналов турнира ATP-500 в Акапулько
Комментарии

На проходящем в эти дни в мексиканском Акапулько мужском хардовом турнире категории ATP-500 определились все участники 1/2 финала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат 20-я ракетка мира Флавио Коболли (Италия, 5), 28-й в мировом рейтинге Фрэнсис Тиафо (США, 8), 29-я ракетка мира Брэндон Накашима (США) и 84-й номер мировой классификации Миомир Кецманович (Сербия).

Все пары 1/2 финала хардового турнира ATP-500 в Акапулько:

Миомир Кецманович (Сербия) — Флавио Коболли (Италия, 5);
Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Брэндон Накашима (США).

Календарь турнира ATP-500 в Акапулько
Сетка турнира ATP-500 в Акапулько

Видео: На чём зарабатывают теннисисты

