Стали известны все участники полуфиналов турнира ATP-500 в Акапулько

На проходящем в эти дни в мексиканском Акапулько мужском хардовом турнире категории ATP-500 определились все участники 1/2 финала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат 20-я ракетка мира Флавио Коболли (Италия, 5), 28-й в мировом рейтинге Фрэнсис Тиафо (США, 8), 29-я ракетка мира Брэндон Накашима (США) и 84-й номер мировой классификации Миомир Кецманович (Сербия).

Все пары 1/2 финала хардового турнира ATP-500 в Акапулько:

Миомир Кецманович (Сербия) — Флавио Коболли (Италия, 5);

Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Брэндон Накашима (США).

Видео: На чём зарабатывают теннисисты