Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: во сколько начало, где смотреть 1/2 финала в Дубае
Сегодня, 27 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир категории ATP-500. В полуфинале встретятся чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, занимающий восьмую строчку в мировом рейтинге.
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
|1
|2
|3
|
|
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Трансляцию матчей на турнирах ATP показывает BB Tennis.
Медведев ведёт по личным встречам с разгромным перевесом — 7-2 (7-1 на харде). Впервые Даниил победил Феликса ещё в 2018 году, на «Мастерсе» в Канаде, а последнюю победу одержал в прошлом году на АО. После этого Оже-Альяссим выиграл у Медведева на грунте Олимпиады в Париже, а также на харде в четвертьфинале Дохи-2025 (6:3, отказ).
