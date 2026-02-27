Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: во сколько начало, где смотреть 1/2 финала в Дубае

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: во сколько начало, где смотреть 1/2 финала в Дубае
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир категории ATP-500. В полуфинале встретятся чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, занимающий восьмую строчку в мировом рейтинге.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Трансляцию матчей на турнирах ATP показывает BB Tennis.

Медведев ведёт по личным встречам с разгромным перевесом — 7-2 (7-1 на харде). Впервые Даниил победил Феликса ещё в 2018 году, на «Мастерсе» в Канаде, а последнюю победу одержал в прошлом году на АО. После этого Оже-Альяссим выиграл у Медведева на грунте Олимпиады в Париже, а также на харде в четвертьфинале Дохи-2025 (6:3, отказ).

Материалы по теме
Медведев и Рублёв в шаге от российского финала Дубая! Кто стоит на пути к их дерби
Медведев и Рублёв в шаге от российского финала Дубая! Кто стоит на пути к их дерби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android