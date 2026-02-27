Андрей Рублёв — Таллон Грикспор: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала в Дубае
Поделиться
Сегодня, 27 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир категории ATP-500. В полуфинальном матче сразятся 18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, занимающий в рейтинге ATP 31-е место.
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:00 МСК
18
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Трансляцию матчей на турнирах ATP показывает BB Tennis.
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рублёва (1-0 на харде). Он выигрывал у Грикспора в 2023 году на харде в Дохе — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6) — и на траве в Галле — 3:6, 6:3, 6:4. Затем, в 2024-м, Андрей уверенно взял верх на грунте «Мастерса» в Мадриде — 6:2, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:30
-
06:28
-
04:42
-
02:32
-
01:38
-
00:48
-
00:45
- 26 февраля 2026
-
23:59
-
22:59
-
22:39
-
21:58
-
21:44
-
20:51
-
20:32
-
19:59
-
19:31
-
18:55
-
17:50
-
17:16
-
16:33
-
16:08
-
16:05
-
15:38
-
15:30
-
15:00
-
14:54
-
14:12
-
13:16
-
13:14
-
12:47