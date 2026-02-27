Скидки
Андрей Рублёв — Таллон Грикспор: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала в Дубае

Комментарии

Сегодня, 27 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир категории ATP-500. В полуфинальном матче сразятся 18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, занимающий в рейтинге ATP 31-е место.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Трансляцию матчей на турнирах ATP показывает BB Tennis.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рублёва (1-0 на харде). Он выигрывал у Грикспора в 2023 году на харде в Дохе — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6) — и на траве в Галле — 3:6, 6:3, 6:4. Затем, в 2024-м, Андрей уверенно взял верх на грунте «Мастерса» в Мадриде — 6:2, 6:4.

