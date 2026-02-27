«После ковида все начали больше играть». Теннисистка Чараева — о пути к топ-100 рейтинга

138-я ракетка мира Алина Чараева поделилась трудностями, с которыми сейчас сталкиваются теннисистки на пути в сотню лучших игроков мира.

«В туре сейчас очень большая разница в очках. Легче набирать очки, когда ты стоишь в рейтинге в районе топ-250, – там небольшая разница в очках. Например, с моего рейтинга (№138), чтобы быть топ-100 и играть основу «Шлема», надо ещё около 250 очков, а это достаточно много. Конечно, если ты начинаешь играть турниры выше категорией, у тебя всё складывается. Но это не так просто.

Не знаю, заметила ли ты: после ковида все начали гораздо больше играть. Не знаю, с чем это связано, но, допустим, у меня сейчас будет 500 с чем-то очков. И лет пять назад с ними я была бы уже в топ-100. А сейчас – с тем, что все играют гораздо больше турниров – стало труднее подобраться к топ-100», — поделилась Чараева в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

