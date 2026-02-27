«Не понимаю, почему федерация на меня подзабила». Алина Чараева — о помощи в теннисе

23-летняя теннисистка Алина Чараева рассказала о контактах с Федерацией тенниса России. В прошлом году в интервью для Punto de Break спортсменка рассказала о прежних конфликтах с ФТР.

«Честно, я до сих пор до конца не понимаю, почему на меня, скажем так, немного подзабили. Возможно, из-за травм или того, что у меня в рейтинге не было больших скачков. Но мне не то чтобы не помогала федерация, я от неё даже ничего не слышала. Мы, в принципе, не общались. И что-то сказать трудно, потому что контакта у нас сейчас вообще нет. И если я сейчас захочу приехать в Россию и потренироваться, то даже не знаю, кому писать.

Когда я переехала в Испанию, у меня спрашивали, почему уезжаю и не тренируюсь там. Хотя федерация мне помогала лет до 18, когда у меня ещё был с ними контракт, но после этого всё закончилось», — призналась Чараева в интервью для «Чемпионата».

