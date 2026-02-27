Рафаэль Надаль показал фото с женой и сыном на отдыхе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал на личной странице в соцсетях фотографию со своей супругой Марией и старшим сыном. Прославленный спортсмен проводил отдых со своей семьёй на горнолыжном курорте.

«Вот ещё несколько фотографий с нашей семейной недели на снегу! Линдси Вонн, мы всё ещё учимся… у тебя есть какие-нибудь советы для нас?» — написал Надаль.

Фото: Из личного архива Надаля

На счету теннисиста 92 победы на турнирах уровня ATP. Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.