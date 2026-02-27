Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль прокатился на лыжах со своим сыном

Рафаэль Надаль прокатился на лыжах со своим сыном
Рафаэль Надаль
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился видеокадрами отдыха на горнолыжном курорте. Он прокатился со склона вместе со своим сыном. Бывший спортсмен опубликовал этот материал в своём аккаунте в TikTok.

Ранее титулованный испанец опубликовал фото с горнолыжного курорта Бакейра Берет в Каталонии (Испания). Там он отметил, что катается на горных лыжах после долгого перерыва.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Материалы по теме
«Как Надаль, не сдаюсь, когда что-то болит». Российская юниорка выиграла престижный турнир
Эксклюзив
«Как Надаль, не сдаюсь, когда что-то болит». Российская юниорка выиграла престижный турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android