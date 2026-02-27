Рафаэль Надаль прокатился на лыжах со своим сыном

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился видеокадрами отдыха на горнолыжном курорте. Он прокатился со склона вместе со своим сыном. Бывший спортсмен опубликовал этот материал в своём аккаунте в TikTok.

Ранее титулованный испанец опубликовал фото с горнолыжного курорта Бакейра Берет в Каталонии (Испания). Там он отметил, что катается на горных лыжах после долгого перерыва.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.