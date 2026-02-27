Скидки
Российская теннисистка Чараева рассказала о дружбе в WTA-туре

138-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева ответила, верит ли в искреннюю и тёплую дружбу на про-уровне.

«Думаю, да. У меня, как и у многих теннисистов, очень мало друзей не из спорта. В Самаре были какие-то друзья со школы, но сейчас тяжело этот контакт поддерживать. Я в целом давно не была дома. С родителями мы встречаемся в Москве – мне так проще.

А в туре мы близкие подруги с Элиной [Аванесян], Машей [Тимофеевой], Оксаной [Селехметьевой]. Мы одного возраста, многое вместе прожили. Элина тоже живёт в Испании, мы чаще видимся. Оксана вообще живёт в Барселоне, часто видимся. У каждого по поводу дружбы в туре своё мнение, но у меня сложилось так, что есть друзья. И я этому рада», — поделилась Алина в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Чараевой читайте на нашем сайте.

Комментарии
